Originaltour a tutto Oman. L’operatore, che ha il Paese fra le sue destinazioni di punta, propone una serie di itinerari, tutti effettuati in fuoristrada, e soggiorni mare con partenze garantite per Natale Capodanno, con accompagnatori esperti e parlanti italiano.

Si tratta di cinque diversi itinerari di 10 giorni ciascuno, alcuni dei quali prevedono di festeggiare il nuovo anno nel deserto. È possibile anche organizzare viaggi su misura con estensione mare su richiesta.

In dettaglio, una prima proposta in programma dal 24 dicembre al 2 gennaio offre un mix di storia/cultura e mare con la traversata del deserto bianco di Woodland per raggiungere il villaggio di pescatori di Al Ashkharan, Ras Al Jinz e Al Kabbah, per arrivare fino a Sur. Previsto anche pernottamento al Desert Night Camp, unico 5 stelle lusso nel deserto.

Dal 27 dicembre al 5 gennaio è invece programmato il viaggio fuori dagli schemi con guida madrelingua italiana. Prevede la crociera alle isole Daiymaniyat mentre l’ultima notte dell’anno si festeggia nel lussuoso Desert Night Camp. Non mancano visite alle oasi e a Ras Al Jinz w alle dune di Al Khaluf.

Sempre dal 27 dicembre al 5 gennaio è programmato un itinerario nell’Oman centrale e a Salalah. La notte di Capodanno si trascorre nel deserto di Wahiba, ospiti del Desert Night Camp. Ma si attraversano anche Woodland, il deserto bianco e quello di Rub Al Khali. L’itinerario conduce fino a Sur, un tempo centro nevralgico commerciale e a Salalah, passando anche per Ubar, la città perduta conosciuta come l’Atlantide del deserto.

Una quarta proposta, dal 28 dicembre al 6 gennaio, tocca le città e le località principali del Paese, come Muscat, Nizwa, diverse Wadi e Jabal Akhdar, la montagna verde. Il Capodanno si festeggia al Desert Camp di Wahiba Sands e non manca una minicrociera a termine del viaggio da Muscat fino a Bandar al Khayran.

Ultima opportunità, dal 28 dicembre al 6 gennaio, il viaggio mix tra visite a siti di importanza storica e archeologico, come il complesso funerario di Boat Al Ayn, Patrimonio Unesco, a luoghi insoliti di straordinaria bellezza naturale come Jamal Shams con pernottamento allo Sama Height Resort, arroccato su monti. Al termine del viaggio, minicrociera al largo delle coste di Muscat per ammirare i delfini.