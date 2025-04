Un anniversario importante, da festeggiare con tutto il trade: Quality Group festeggia 25 anni di vita, mentre Mistral Tour spegne 50 candeline sulla torta.

Una torta che significa 41 destinazioni, 60 viaggi, 600 agenti di viaggi coinvolti nei festeggiamenti. Con l’inizio di aprile si chiudono i primi otto mesi di celebrazioni, un doppio anniversario che ha visto protagonisti centinaia di agenti di viaggi da tutta Italia coinvolti in un ricco programma di viaggi educational dedicati alla formazione, alla scoperta e alla condivisione.

Dal lancio dei festeggiamenti, oltre 350 agenti di viaggi sono già partiti alla volta di mete iconiche e lontane, in un itinerario globale che ha toccato destinazioni quali India, Sri Lanka, Cina, Tibet, Giappone, Laos, Cambogia, Indonesia, Islanda, Finlandia, Messico, Brasile, Oman, Giordania, Uzbekistan, Dubai, Senegal, Marocco, Botswana, Namibia, Sudafrica, Madagascar, Uganda, Egitto, Canada e New York.

Un’occasione straordinaria per coniugare l’esperienza sul campo con la formazione continua, pilastro fondamentale dell’impegno che Quality Group porta avanti da sempre nei confronti della rete agenziale.

Ma il viaggio non è ancora finito. Da aprile a novembre 2025, altri 250 agenti di viaggi prenderanno parte agli educational tour in programma, che toccheranno nuove e affascinanti mete come: India del Nord, India del Sud, Tanzania, Seychelles, Tunisia, Turchia, Azzorre, Arabia Saudita, Cina, Vietnam, Australia, Tailandia, Corea, Stati Uniti, Colombia, Perù e Argentina.

“Abbiamo voluto dedicare questi anniversari speciali a chi da sempre rappresenta la nostra forza e il nostro legame con i viaggiatori: gli agenti di viaggi - commenta Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group -. In un’epoca in cui la consulenza di qualità è il vero valore aggiunto, continuiamo a investire nella formazione esperienziale, affinché ogni agente possa raccontare le destinazioni non solo con competenza, ma con autentica passione e conoscenza diretta. Crediamo fermamente che agenti preparati, informati ed entusiasti siano la chiave per offrire ai clienti esperienze di viaggio indimenticabili”.

I festeggiamenti si concluderanno ufficialmente a novembre 2025.