Sbarca in Italia il t.o. ETI: charter sul Mar Rosso da Verona

Arriva anche in Italia ETI, Express Travel International, operatore turistico specializzato in Egitto che opera in Europa con sedi in Austria, Svizzera, Regno Unito, Slovenia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania.

Il t.o., che trasporta oltre 600.000 ospiti all’anno, sbarca in Italia dove, il 25 luglio 2025, decollerà il primo volo charter da Verona verso Sharm El Sheikh.

Attivo dal 1998, ETI si distingue per il rapporto qualità-prezzo, reso possibile grazie ad accordi con la catena alberghiera Red Sea Hotels e con l’agenzia locale Cairo Express Travel.

Il primo volo charter da Verona sarà operato da ETI Österreich GmbH. Il riferimento per le agenzie di viaggio italiane è Nicole Cudicio, che insieme a Nikola Stampfer sta sviluppando la rete di distribuzione sul mercato italiano.

Nel corso dell’autunno 2025, ETI fonderà una società propria in Italia e opererà come tour operator italiano. Fino ad allora, la vendita sarà gestita a livello transfrontaliero, con il supporto di ETI Austria e ETI Slovenia.

Oltre agli hotel del marchio Red Sea Hotels, ETI propone anche soggiorni nei resort delle catene Pickalbatros e Xperience Hotels.