Soggiorni studio, la nuova programmazione dei Summer Camp di Woolex

Inghilterra, Malta, Irlanda e, per i più piccoli, un villaggio a Paestum, in Campania. Sono queste le destinazioni scelte per i suoi Summer Camp da Woolex, la giovane realtà di FMTS Group che propone nuovi modelli di apprendimento della lingua. Ragazzi e ragazze tra i 16 e i 19 anni trascorreranno una settimana tra giugno e luglio in uno dei tre campus, immersi nella cultura locale con insegnanti madrelingua e anche con la presenza di un accompagnatore italiano per un soggiorno in sicurezza.

“L’obiettivo è offrire ai giovani l’opportunità di imparare la lingua, di entrare in connessione con la cultura locale e vivere un’esperienza formativa organizzata nei minimi dettagli e in totale sicurezza - commenta Loredana Cozzaglio, direttrice di Woleex -. I Summer Camp sono dei veri e propri percorsi formativi immersivi, utili per imparare o migliorare l’inglese in un ambiente stimolante e divertente”.

I corsi di Woleex sono rivolti anche ai più piccoli. Per la fascia d’età che va dai 10 ai 15 anni la location è in Italia, in un villaggio situato a Paestum (Campania) dove il team di esperti ricrea tutte le dinamiche di un’esperienza all’estero con attività educative e formative incentrate sul divertimento.

Per l’Inghilterra è stato scelto il Burton and South Derbyshire College, per l’Irlanda la Galway English Academy e per Malta la St. Catherine’s High School. “Per ogni destinazione - è il commento di Daniela Alessandri, coordinatrice didattica di Woleex - è stato preparato un piano di studi dedicato”.