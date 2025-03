Tour2000AmericaLatina, ecco le mete top per l’estate

Tour2000AmericaLatina presenta le partenze garantite per l’estate 2025 con le destinazioni ideali da visitare nei mesi di giugno, luglio e agosto.

“L’estate italiana è il periodo ideale per esplorare molti Paesi dell’America Latina grazie a condizioni climatiche favorevoli che rendono il viaggio molto piacevole” – spiega Marino Pagni, direttore generale di Tour2000AmericaLatina -. In questi mesi, il clima andino di Perù e Bolivia è secco e soleggiato, offrendo le condizioni ottimali per visitare Machu Picchu, il lago Titicaca e il Salar de Uyuni. Il nord-est del Brasile gode della stagione asciutta, con temperature gradevoli e venti costanti lungo la Rotta delle Emozioni, mentre l’Amazzonia è particolarmente accessibile grazie all’alto livello delle acque, che consente di esplorare le aree più remote della foresta. In Colombia e Messico, le spiagge caraibiche offrono acque calme e cieli tersi, perfetti per un mix tra cultura e relax”.

Il clima secco e le temperature miti di agosto permettono di esplorare Machu Picchu e la Valle Sacra senza piogge e con cieli limpidi. Con partenze garantite ogni 15 giorni, Tour2000AmericaLatina propone Colori del Perù di 14giorni, e Perù Express di 12 giorni.

Nei mesi tra giugno e agosto, in Bolivia il clima è secco e stabile, ideale per esplorare il Salar de Uyuni e le Ande boliviane senza il rischio di piogge. Le partenze garantite in Bolivia sono due: Bolivia Express e Todo Bolivia.

In Argentina e Cile le temperature fresche rendono le escursioni tra il Perito Moreno e le Torres del Paine un’esperienza indimenticabile con il tour Patagonia Express. La Colombia offre sole e mare tutto l’anno con il tour Essenze Colombiane di 11giorni.

Nel nord-est del Brasile lungo la Rotta delle Emozioni si registra la stagione secca, con temperature miti e brezze costanti che rendono piacevole ogni spostamento. Nella regione amazzonica, invece, il livello dell’acqua raggiunge il suo punto ottimale, permettendo la navigazione tra i canali e offrendo un accesso privilegiato alle zone più remote della foresta con il tour Rio e la navigazione del Rio delle Amazzoni.

In Messico, nonostante l’estate coincida con la stagione delle piogge, le precipitazioni sono spesso brevi e concentrate nel tardo pomeriggio o in serata, lasciando ampio spazio per esplorare siti archeologici come Chichén Itzá, Uxmal e Tulum, o rilassarsi nelle acque turchesi di Playa del Carmen e Isla Mujeres con il tour Le Meraviglie di Chiapas e Yucatan.