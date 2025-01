Travel Experience T.O. e l’ente insieme per far conoscere Anguilla

Dopo la tappa di Napoli, proseguiranno il 15 gennaio a Bari e il 17 gennaio a Catania gli eventi esclusivi organizzati da Travel Experience T.O. in collaborazione con l’Ente del Turismo di Anguilla per far conoscere al trade la destinazione caraibica.

Il primo della serie, ‘Anguilla Experience’, si è svolto appunto a Napoli, al Grand Hotel Capodimonte, offrendo agli agenti di viaggi l’opportunità di scoprire le attrattive di Anguilla grazie a un programma ricco di informazioni, approfondimenti e offerte speciali, permettendo ai partecipanti di esplorare la natura incontaminata, la gastronomia e le esperienze culturali del Paese e di essere aggiornati sulle soluzioni di soggiorno ideali per ogni esigenza.