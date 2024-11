Armenia in primo piano nella programmazione di Travel World Escape. Il t.o. ha appena concluso un viaggio insieme ad alcuni agenti per mettere in evidenza una destinazione emergente e ricca di potenziale per un turismo responsabile e di alta qualità.

I partecipanti hanno vissuto esperienze uniche e consapevoli, immergendosi nei laboratori di artigiani e artisti locali, scoprendo le antiche tecniche di lavorazione e sostenendo l’economia locale. Hanno assaporato i sapori unici dei vini armeni, prodotti in cantine a conduzione familiare, e condiviso momenti di convivialità con famiglie locali, partecipando a tradizionali cerimonie del tè.

Un’esperienza unica è stata quella di partecipare alla preparazione del pane armeno, un’antica tradizione riconosciuta dall’Unesco, imparando anche il valore simbolico che questo pane rappresenta per la cultura armena. Le cene in ristoranti gestiti da chef locali, che promuovono prodotti a chilometro zero e creano opportunità di lavoro per i giovani, hanno completato l’esperienza.

Infine, sono stati proposti soggiorni in strutture sostenibili, che ospitano opere d’arte di artisti locali e internazionali. Non sono mancate le passeggiate serali a Yerevan, illuminata dalle luci notturne, o le esplorazioni tra le strade di Gyumri.

L’emozione di sentirsi parte della comunità locale, acquistando al mercato e interagendo con i venditori, si è intrecciata con la spiritualità vissuta nei monasteri e la scoperta delle bellezze naturali del paese.

Questa formula di viaggio, che pone al centro la sostenibilità e il rispetto delle comunità locali, è pensata per soddisfare le richieste di una clientela sempre più esigente e consapevole. I partecipanti al viaggio hanno potuto toccare con mano come sia possibile viaggiare in modo responsabile e contribuire allo sviluppo delle comunità ospitanti.