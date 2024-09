Tui verso un incremento degli utili del 25% anche grazie al default di Fti

Dopo un’estate particolarmente positiva per le prenotazioni il Gruppo Tui marcia verso un aumento del 25% degli utili a fine anno.

Le vendite per la stagione calda, come riporta travelmole.com, sono aumentate del 6% salendo a 14,7 milioni di euro, con in più un avvio positivo per l’inverno, che al momento registra prenotazioni in crescita del 7%.

A intervenire (in positivo) sull’andamento del colosso tedesco anche il recente fallimento di uno dei suoi principali concorrenti, ovvero Fti.

L’anno fiscale di Tui si chiuderà a fine settembre, dunque le previsioni per il bilancio sono piuttosto accurate. I risultati saranno però pubblicati poi a dicembre.