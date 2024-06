Veraclub, un’estate con i mattoncini Lego®

Laboratori creativi basati sull’utilizzo dei mattoncini Lego®. È questa la proposta dei villaggi Veraclub, che si vogliono sempre più posizionare come meta ideale per le famiglie italiane, aumentando ulteriormente le attività a disposizione per bambini e ragazzi.

Dal 15 giugno partirà, infatti, Veraclub Amasea in Sardegna un progetto pilota realizzato da Veratour con Kidding, che attraverso il metodo americano Brick4Kidz® punta a diffondere tra bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni la conoscenza delle materie S.T.E.M. usando mattoncini, parti tecniche e motori Lego®.

Il programma educativo sbarca al Veraclub Amasea e sarà a disposizione gratuita di tutti i giovani ospiti per 12 settimane: tutta l’estate fino al 14 settembre.

“È un’iniziativa straordinaria, ho visto come si svolgono questi laboratori e i bambini si appassionano mettendo in gioco tutta la loro creatività e il loro ingegno per ore – dice Daniele Pompili, co-ceo di Veratour -. Siamo orgogliosi di poterla avere nel nostro villaggio. Già l’offerta per i più piccoli era importante, oggi migliora ulteriormente. Pensiamo che le vacanze debbano essere un momento di gioia per tutti: i più piccoli si divertono e i genitori possono rilassarsi sapendo di poterli affidare a personale qualificato”.

Gli esperti di Kidding hanno formato gli animatori dedicati al miniclub che ora sono pronti ad accogliere i bambini: insieme, costruiranno modelli motorizzati spaziando da temi più educativi – come l’astronomia, l’ambiente, la zoologia, l’esplorazione dei fondali – ai più ludici come i supereroi, Minecraft, i personaggi Disney e tanto altro.