Viaggialdo chiude un primo semestre positivo

Primo semestre positivo per Viaggialdo, tour operator incoming e outgoing, che ha doppiato il fatturato complessivo dei 12 mesi del 2023 in soli sei mesi. Stando ai risultati di esercizio calcolati al 30 giugno 2024, si prevede una chiusura a dicembre con ricavi pari a circa 3 milioni di euro.

“Queste cifre sono per noi motivo di grande soddisfazione, un riconoscimento del lavoro fatto durante i mesi scorsi sempre al fianco delle agenzie di viaggi e nell’ottica di offrire esperienze indimenticabili ai nostri viaggiatori - dice Marco Ghidoni, product manager area mondo di Viaggialdo -. Il nostro marchio ha guadagnato una sua riconoscibilità sul mercato, consolidandosi di giorno in giorno e guardando al futuro con ambizione”.

Nel prossimo futuro, il tour operator sarà presente ad altri importanti appuntamenti per continuare a promuovere le proprie attività e raccontare le iniziative per il nuovo anno.

“Il 23 settembre le agenzie potranno incontrare noi di Viaggialdo presso l’aeroporto di Bergamo in occasione di un evento organizzato in collaborazione con l’ente del turismo di Ras Al-Khaimah e la compagnia aerea Air Arabia - aggiunge Ghidoni -. “A ottobre, inoltre, fisseremo una serie di appuntamenti e incontri sia a Napoli sia a Bari in partnership con il network Agenzia per amica”.