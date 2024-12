Dopo l’all you can fly, che tanto ha fatto discutere, arriva anche l’all you can cruise. E la nuova iniziativa porta la firma di sir Richard Branson, con la sua Virgin Voyages, che sta iniziando a promuovere un’opzione completamente nuova.

La linea di crociere per soli adulti ha infatti presentato un pass per crociere valido per un anno. A partire dalle partenze del 2025, si legge su travelmole, i clienti potranno prendere qualsiasi nave in partenza ovunque per qualunque itinerario.

“Stiamo offrendo opportunità illimitate in un modo che non è mai stato fatto prima nel settore delle crociere” dice Richard Branson.

Il pass annuale include vantaggi speciali tra cui imbarco prioritario, servizi di lavanderia gratuiti, assistenza concierge dedicata, Wi-Fi premium illimitato e un credito Bar Tab.

È incluso anche l'accesso a eventi ed esperienze esclusive. I titolari di pass annuale possono aggiungere un accompagnatore alla propria cabina, con la possibilità di viaggiare con diversi compagni durante tutto l'anno.

I titolari di pass possono selezionare una data di inizio tra il 1° gennaio, il 1° febbraio, il 1° marzo o il 1° aprile e il pass sarà valido per un anno dalla data di inizio desiderata.

Sono previsti incentivi anche per gli agenti di viaggi che vendono un pass annuale.