Windstar Cruises amplia la programmazione sul Pacifico meridionale

Windstar Cruises rafforza la sua presenza nel Pacifico meridionale. A partire dal 2026 la compagnia di crociere offrirà nuovi itinerari verso le Fiji, Tonga e le Isole Cook, che andranno ad ampliare l’attuale programmazione a Tahiti e nelle Isole della Società, Tuamotu e Marchesi.

Tra le novità viaggi più brevi - come la crociera di 7 notti alle Tuamotu e quella di 11

notti alle Marchesi - che daranno la possibilità di accedere a queste destinazioni remote a un numero maggiore di viaggiatori.

Nuovi pacchetti con volo e soggiorni in bungalow sull’acqua a Bora Bora permetteranno, invece, agli ospiti di prolungare la loro permanenza in queste iconiche isole.

Tra i nuovi itinerari ‘Flowers of the South French Polynesia’, viaggio di 15 giorni che si apre con una notte a Lautoka, per poi arrivare a Papeete; ‘Maori Storytellers & French Polynesian Treasures’, itinerario di 10 o 11 giorni con partenza da Papeete; ‘Tantalizing Tuamotu Islands & Beautiful Bora Bora’, versione più breve (7 giorni) delle esistenti crociere di 11 giorni alle Tuamotu di Windstar; e ‘Far Flung French Polynesia and Marquesas Magic’, versione di 11 giorni di un viaggio già in programmazione che può essere combinato con la crociera di 7 giorni ‘Dreams of Tahiti’.