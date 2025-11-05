Amaala: nel 2026 debutta la nuova icona del lusso saudita sul Mar Rosso

Sta per svelarsi la destinazione più attesa di Red Sea Global, sviluppata su 4.200 km² nella Riserva reale del principe Mohammed bin Salman. Interamente alimentata da energia rinnovabile, unisce natura, benessere e cultura, ridefinendo il concetto di viaggio trasformativo.

La prima fase, Triple Bay, aprirà entro fine anno con resort firmati Four Seasons, Clinique La Prairie, Jayasom, Six Senses ed Equinox. Un percorso benessere outdoor collegherà strutture immerse tra mare, deserto e montagne, in un ecosistema rigenerativo e attento alla biodiversità.

Firmata da architetti come Foster + Partners e Antonio Citterio, Amaala integra architettura, luce e sostenibilità. Corallium, il Marine Life Institute, guiderà la tutela del Mar Rosso e delle sue specie rare. Un progetto pionieristico che fonde lusso, innovazione e rispetto per la natura.