Amawaterways potenzia le crociere sul fiume Chobe

Quattro nuove crociere sul fiume Chobe in Africa per Amawaterways, che vista la forte domanda, ha deciso di aggiungere una serie di nuovi viaggi a bordo della Zambezi Queen nel 2026. Le nuove crociere saranno disponibili a febbraio, ottobre e novembre.

Ognuna delle crociere safari di quattro notti è abbinata a una scelta di sistemazioni a terra per creare itinerari che vanno da 9 a 16 notti e che includono attrazioni come la Table Mountain di Città del Capo e le Cascate Vittoria. Gli amanti degli animali possono anche aggiungere un'estensione a terra per vedere i gorilla di montagna in Ruanda.

“Le crociere sulla Zambezi Queen offrono un'opportunità fenomenale per vedere la fauna selvatica e immergersi nell'Africa - spiega Jamie Loizou, amministratore delegato -. Con solo 28 ospiti a partenza, questo prodotto esclusivo è molto richiesto. Non sorprende che questi viaggi siano così popolari: la crociera lungo il fiume Chobe offre alcune delle più ricche possibilità di osservare la fauna selvatica in Africa e consente ai nostri ospiti di combinare una crociera fluviale e un safari in un'unica avventura. La nave è stata appositamente progettata per offrire suite con finestre dal pavimento al soffitto e balconi privati che offrono viste sul fiume e sul paesaggio.”