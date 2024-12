Antonioli, Lungarno Collection: “Il successo è creare relazioni”

La ricerca di relazioni positive è il cuore dei bisogni dei turisti lusso. Lo racconta, con leggerezza e semplicità, Valeriano Antonioli, ceo di Lungarno Collection, durante una chiacchierata che TTG Luxury ha avuto l’opportunità di realizzare con lui nel corso di ILTM. Antonioli svela quello che può essere uno dei segreti del successo degli hotel a marchio Lungarno e di quelli brandizzati Portrait.

“Il turista di lusso chiede personalizzazione, ma anche non personalizzazione” dice enigmaticamente. Poi chiarisce: “La carta vincente è investire sul team, dare loro le conoscenze, un potere decisionale, e diversificare le loro attitudini e anche le loro nazionalità, di modo che possano conoscere e rispondere alle aspettative del cliente. E in alcuni casi il team diventa quasi un amico del cliente”. Creando, appunto, quella relazione che il turista high level sembra cercare come vera esperienza della destinazione.

È una chiacchierata di ampio respiro quella con Antonioli, che parte dal successo del Portrait Milano, l’ultima creatura del gruppo (“Abbiamo avuto successo con la pasta in bianco, pensi un po’” dice sorridendo) e arriva ai progetti futuri e alla sua visione del turismo.

“Vorremmo sbarcare con altre strutture sulle città d’arte italiane – dice -. Il mio sogno nel cassetto è riportare in vita, in altra maniera, la storica Ciga (la famosa e leggendaria Compagnia italiana grandi alberghi, ndr), che era la quintessenza dell’ospitalità italiana”. Quindi nei progetti ci sono Roma, su cui vorrebbero una presenza maggiore, Venezia, Napoli, la Sicilia, e poi ancora il Lago di Como. “Si tratta di progetti a lunga gittata – spiega Antonioli -; fra trovare la struttura giusta, renderla così come la vogliamo e aprire si parla di 5 o 6 anni”.

Per l’estero, una delle aree a maggiore espansione secondo il ceo di Lungarno sono gli Emirati Arabi. “Dire quali saranno le mete del futuro è sempre complesso – spiega -: la crescita del travel va verso esperienze nuove e diverse, c’è un senso di avventura e di scoperta che potrebbe far sviluppare di più alcune mete rispetto alle altre”.

E sullo sviluppo e sovrasviluppo del mete, Antonioli regala il suo pensiero. “Si sente tanto parlare di overtourism come di un problema. E invece, per me è un’opportunità. L’arrivo di tanti turisti è ricchezza, bisogna solo saperli gestire, magari prestando orecchio ai consigli degli albergatori, che hanno viaggiato e visto molte realtà. Si tratta, insomma, di valorizzare i nostri asset e le nostre eccellenze”.