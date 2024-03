Baccarat Hotel & Residences sbarca alle Maldive

SH Hotels & Resorts ha annunciato il debutto di Baccarat Hotel & Residences nel 2027 alle Maldive con un resort di extra lusso esteso su 5 isole collegate tra loro nella parte sud dell'atollo di Malé.

La struttura offrirà oltre 50 hotel villas e 53 residenze private, il tutto caratterizzato da un'eleganza contemporanea che incontra lo spirito tropicale. Ciascuna soluzione abitativa avrà una sua identità: si spazierà dalle ville con una, due o tre camere e piscina privata, fino ad arrivare alle sistemazioni più costose che possono prevedere addirittura un'intera isola a propria disposizione.