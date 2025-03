Borgo San Felice Resort, le novità del 2025

Un 2025 di novità a Borgo San Felice Resort, la destinazione Relais & Chateaux in Toscana che riapre i battenti il prossimo 9 aprile.

Fra i nuovi servizi, The Botanic Spa, con la sua linea esclusiva di trattamenti firmati Codage per un’esperienza di rigenerazione in profonda armonia con la natura del Chianti​; visite esclusive alla scoperta dei luoghi patrimonio dell’Unesco, opportunità di assistere al Palio di Siena, in corsa il 2 luglio e il 16 agosto, da una posizione privilegiata in Piazza del Campo, con un posto in prima fila per uno degli eventi culturali più iconici d'Italia.

Infine, eventi dedicati alla cultura e alla gastronomia con concerti esclusivi in collaborazione con l'Accademia Chigiana nel corso dell’estate.

Inoltre, il ristorante stellato Poggio Rosso presenterà nuove iniziative che arricchiranno ulteriormente l’esperienza gastronomica. Gli ospiti potranno anche visitare l’Orto Felice, per scoprire gli ingredienti biologici a “chilometro zero” utilizzati dall’executive chef Juan Quintero nei ristoranti del Borgo.

Uno dei punti di forza dell'impegno di Borgo San Felice Resort per la sostenibilità e la responsabilità sociale è proprio il progetto Orto Felice della Fondazione Allianz UMANA MENTE, un orto biologico avviato nel 2012, che va oltre la semplice coltivazione di prodotti freschi. Esso gioca un ruolo vitale nell'impegnare e responsabilizzare le comunità locali, in particolare i giovani con disabilità e gli anziani, attraverso attività di agricoltura sociale.

Questo progetto verrà rilanciato nel 2025, incarnando la convinzione del resort rispetto all’importanza di connettere le persone con la natura e promuovere l'inclusività.