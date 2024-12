Debutta all’Hotel de la Ville di Roma il Cafè Ginori. La gallery

Vestito a festa con le decorazioni sostenibili realizzate in collaborazione con Brioni, l’iconico Hotel de la Ville a Roma accende il Natale, con i riflettori puntati sul l’apertura ufficiale l'8 dicembre del primo Café Ginori con boutique a Roma, frutto della collaborazione tra il gioiello di Rocco Forte Hotels, e Ginori 1735, simbolo dell’eccellenza italiana nella porcellana e nel lifestyle.

Situato in via Sistina, il nuovo Café Ginori si presenta come un’esperienza innovativa che combina l’arte della tavola, l’ospitalità di alto livello e la grande gastronomia italiana con lo chef Fulvio Pierangelini.