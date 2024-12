Emma Villas, prenotazioni in crescita per Natale e Capodanno

Si profila una fine d’anno positiva per Emma Villas. Per Natale e Capodanno il marchio di dimore di pregio rileva incremento delle prenotazioni del 7,3% rispetto allo scorso anno. “Stiamo registrando dei buoni risultati e stiamo chiudendo questo 2024 con oltre 48.000 notti prenotate”, precisa il fondatore e ceo di Emma Villas, Giammarco Bisogno.

In particolare aumento, rilevano i dati dell’Osservatorio Emma Villas, la domanda da parte delle famiglie. “La villa - spiega Bisogno - si conferma sempre più la meta ideale per trascorrere tempo in famiglia, soprattutto durante le festività natalizie. I nostri ospiti, che in questo periodo soggiorneranno in media 5 giorni a settimana spendendo complessivamente circa 4.000 euro, hanno particolarmente apprezzato le nostre strutture di pregio, perfette per accogliere gruppi anche numerosi”.

Oltre le festività, aggiunge Bisogno, “è interessante notare come anche il periodo invernale (novembre 2024 – aprile 2025) registri numeri complessivamente in tenuta e in crescita in alcune regioni. Le più gettonate in questo periodo - continua - sono Toscana, Sicilia (in crescita rispetto allo scorso anno) e Umbria, prenotate principalmente da statunitensi (30% del totale), olandesi e dagli stessi italiani. Attualmente, rispetto allo scorso anno (alla stessa data), registriamo un aumento sia degli americani che dei nostri connazionali, sempre più innamorati e consapevoli delle proprie bellezze che, fuori dalla stagione estiva, risultano fruibili con maggiore tranquillità.”

Promette bene anche il 2025. Sono già 1.443 le settimane prenotate per il prossimo anno.