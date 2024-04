Eric Viale, IHG: “Italia terra ideale per i viaggi lusso”

L’Italia sta diventando una destinazione lusso perché si adatta particolarmente bene alle nuove esigenze dei viaggiatori di target upper level. Potrebbe essere questa una delle spiegazioni dell’affollarsi di progetti firmati da grandi brand internazionali ma anche da piccole realtà che stanno portando il Belpaese ad affermarsi come una delle mete con il maggior numero di new entry alberghiere high end degli ultimi anni.

A sviluppare questa prospettiva è Eric Viale, managing director Southern Europe di IHG che, all’indomani dell’annuncio dell’apertura del primo Kimpton italiano a Taormina, spiega a TTG cosa sta succedendo nel mondo dell’hotellerie tricolore.

“Dopo la pandemia abbiamo notato che le persone fanno meno vacanze, ma si fermano nello stesso posto per un numero maggiore di giorni, per immergersi nella cultura del luogo - spiega -. Questo è particolarmente vero in Italia, dove il ritmo di vita è noto per essere tranquillo. Che si tratti di camminare in Toscana, andare in bicicletta per Lucca o conoscere la cucina regionale in Umbria, ciò che i viaggiatori desiderano dalle loro vacanze adesso è godersi il piacere di esplorare”.

L’Italia sta quindi diventando una destinazione sempre più interessante per il turismo di fascia alta. Qual è la vostra pipeline per quanto riguarda i marchi di lusso?

L’accordo in Sicilia per quanto riguarda il brand Kimpton segue ben sei tra aperture e firme di accordi per strutture nel segmento del luxury e lifestyle nel 2023 da parte di IHG Hotels & Resorts con i brand Six Senses, InterContinental e Hotel Indigo. Questo investimento e questa attenzione hanno raddoppiato la nostra offerta luxury e lifestyle in questo mercato chiave. Nel 2023 l’Italia ha celebrato il ritorno del brand InterContinental Hotels & Resorts con l’apertura dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace e ha accolto con favore l’arrivo del primo hotel a marchio Six Senses con il Six Senses Rome. Nello stesso anno è stato inaugurato anche l’Hotel Indigo Florence, celebrando il ritorno di IHG in città. Per rinforzare la nostra presenza nel segmento luxury e lifestyle, nei prossimi anni è prevista l’apertura di altre due strutture a marchio Hotel Indigo a Torino e a Trieste. Il nostro focus in Italia rimane sulle quattro principali città (Roma, Milano, Venezia e Firenze) e nelle principali destinazioni di lusso. Ad oggi, siamo presenti in Italia con 30 hotel di otto brand, con altre sei proprietà in arrivo e un’ulteriore crescita prevista in città secondarie.

L’intervista completa su TTG Italy, disponibile online a questo link