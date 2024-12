Evok Collection e il ruolo ‘sociale’ dell’hotel

Cresce il marchio Brach in casa Evok Collection. Gli hotel a marchio Brach, disegnati da Philippe Stark, sono uno degli asset portanti per il futuro sviluppo del gruppo che in Italia è sbarcato a Venezia con il brand Nolinski.

“La differenza fra i due brand – spiega a TTG Luxury Caroline Krancenblum, direttrice vendite del gruppo incontrata a ILTM – vede Nolinski più concentrato su un servizio classico e sul legame tradizionale con i luoghi in cui sorgono gli hotel. Brach, invece, ha uno spirito internazionale, è magnetico, e interpreta un mix di culture”.

Il prossimo Brach ad aprire sarà a Madrid, nel corso di questo mese, ma il gruppo ha in programma uno sbarco in Italia del brand, con una struttura a Roma, dietro Piazza del Popolo. “È un palazzo attualmente poco significativo – dice ancora Krancenblum – ma, come gruppo, noi abbiamo come mission quella di trasformare le strutture esistenti in qualcosa di unico”. A Venezia, ad esempio, il Nolinski sorge su quella che era la Borsa della città: un edificio che nell’interpretazione del brand ha trovato una nuova vita con un bilanciamento perfetto fra le vestigia storiche e la nuova anima creata dal marchio.

“L’hotel di Roma, che verrà aperto nel 2026, avrà 55 camere e una particolare attenzione al green. Prima di Roma, però, sbarcheremo sempre nel 2026 con un nuovo Nolinski a St. Tropez: non sarà un hotel at sea, ma uno sport hotel collocato in un grande giardino verde dove gli ospiti troveranno moltissime facilities per praticare le loro attività preferite”.

In tema di attività, Evok è particolarmente ricco di proposte: all’interno dei suoi hotel, prima di tutto a Parigi, ma ovunque nel mondo, si susseguono eventi di vario genere, in particolare proposte di tipo culturale e artistico. “È il nostro modo di intendere lo spirito del luogo – spiega Krancenblum -. Noi vogliamo coinvolgere i local nelle nostre attività e nello stesso tempo incidere, avere un impatto positivo sulle aree dove ci insediamo. Insomma, vogliamo interpretare un ruolo anche sociale nelle destinazioni”.