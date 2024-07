La ripresa del turismo post pandemia, soprattutto oggi, va nella direzione del luxury travel. Aumentano, infatti, non solo le richieste di viaggi, ma in particolare quelle relative ai viaggi di lusso. Un lusso che, ovviamente, va oltre gli hotel a cinque stelle e il servizio di altissimo livello. Al giorno d'oggi, i viaggi di lusso rappresentano un'esperienza unica e olistica, adattata alle passioni e agli interessi del viaggiatore.

E i veri protagonisti tornano ad essere gli agenti di viaggi.

Lo dice Robin Lawther, vice president di Expedia Taap, che sottolinea come l' 85% dei viaggiatori di lusso considera gli agenti di viaggi come il modo migliore per prenotare esperienze personalizzate e di lusso. “Gli agenti di viaggi non solo hanno il tempo di pianificare queste vacanze – dice Lawther - ma hanno anche le competenze e i contatti per garantire una qualità superiore durante tutta la vacanza”.

L’importanza dei dettagli

A prescindere dalle preferenze individuali, ci sono due aspetti fondamentali che rendono un'esperienza di viaggio davvero lussuosa.

Il primo è l'attenzione ai dettagli. “I viaggiatori vogliono avere la sensazione che li si conosca e che le loro preferenze siano comprese e riflesse nel servizio che ricevono – dice il vice president di Taap -. Per offrire una vera esperienza a cinque stelle, ogni dettaglio, fino alle mentine poste sul cuscino e alla piega degli asciugamani, deve essere considerato con cura e attenzione. Il secondo aspetto di un'esperienza di viaggio di lusso è un servizio ineguagliabile. Il viaggio potrebbe essere nel centro di una grande città o su una remota cima di montagna. In ogni caso, i viaggiatori di lusso si aspettano che ogni loro capriccio venga soddisfatto. Che si tratti di prenotare all'ultimo minuto nel ristorante più richiesto o di organizzare un tour in elicottero di un paesaggio remoto, rispondere al meglio a qualsiasi richiesta è il segno distintivo di ogni esperienza di lusso”.

Pianificare

Ma è la pianificazione l'aspetto più importante di un'esperienza di viaggio di lusso. Una pianificazione meticolosa è la forza trainante di ogni esperienza di viaggio. Il tipo di pianificazione necessaria per creare un'esperienza di viaggio di lusso richiede molto tempo ed energia dedicati a una ricerca meticolosa, per non parlare di un'ampia rete di risorse e fornitori di servizi fidati, selezionati accuratamente per questi viaggiatori di lusso.

È qui che entrano in gioco gli agenti di viaggi. “Senza l'assistenza e la competenza degli agenti di viaggio, le vacanze di lusso sarebbero quasi impossibili da organizzare. Uno degli aspetti più importanti del ruolo di un adv è il suo impareggiabile livello di assistenza durante l'intero soggiorno del viaggiatore. La capacità di gestire agilmente i cambi di programma e le modifiche dell'ultimo minuto ai piani è ciò che la maggior parte dei viaggiatori apprezza, considerando che questo può essere estremamente difficile da fare per un viaggiatore che si organizza in autonomia. Le relazioni che gli agenti di viaggi instaurano con le loro reti contribuiscono enormemente all'esperienza di viaggio e al supporto continuo di cui i clienti possono beneficiare” conclude Lawther.