L’Italia non sfigura nell’edizione 2025 del Forbes Star Award, che la scorsa settimana ha reso pubblica la lista di 2.185 alberghi del mondo che sono stati visitati e recensiti dagli ispettori di Forbes Travel Guide.

La Penisola, con 91 strutture segnalate, che vanno dagli hotel Recommended a quelli valutati con 4 e 5 stelle, continua a rappresentare uno dei mercati più interessanti per chi viaggia nel mondo del lusso.

Anche quest’anno, numerose le new entry. Oltre alle 5 stelle assegnate a Castelfalfi, 4 stelle sono andate all’Hotel Pitrizza, buen ritiro della Costa Smeralda, mentre la valutazione Recommended è toccata , al Cala di Volpe, sempre in Costa Smeralda e a numerosi hotel romani, dal Bulgari Rome, a Palazzo Ripetta al The Rome Edition, segno che la grande crescita di strutture di alto livello nella capitale ha contribuito ad innalzare la qualità dell’offerta alberghiera.

Fra le new entry di quest’anno in Italia anche due spa: la RAKxa Wellness Spa at Castelfalfi e The Spa at Mandarin Oriental, Lago di Como, entrambe valutate 4 stelle.

Rimane sempre significativo il numero dei 5 Stars in Italia, arrivato a 19: nell’olimpo degli hotel si ritrovano il Caruso di Belmond, il Casa Angelina e La Sireneuse sulla Costiera Amalfitana e il J.K. Place a Capri. A Roma 5 stelle vanno all’Hassler, ai due Rocco Forte, l’hotel de Russie e l’hotel de la Ville, all’Hotel Eden e al J.K. Place Rome. In Toscana all’Hotel Il Pellicano e al Rosewood Castiglion del Bosco si aggiunge Castelfalfi, mentre a Firenze restano saldi il Portrait di Lungarno, il Four Seasons e il Savoy di Rocco Forte. Venezia vede 5 Stars per il Cipriani, Milano per il Mandarin Oriental, che ottiene le 5 stelle anche per la proprietà sul lago di Como, mentre nelle Dolomiti si distingue il Gardena Grödnerhof.