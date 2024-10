Il posto giusto al momento giusto. Hyatt ha inserito l’Italia fra i suoi mercati chiave per il 2025: entro la fine del prossimo anno inaugurerà non solo un nuovo hotel 5 stelle a Roma (l’Hyatt Regency Termini, ex Radisson, da 238 camere), ma valuterà eventuali altre occasioni anche in Puglia, Sicilia e Sardegna, con l’obiettivo di triplicare in cinque anni la propria presenza nel Belpaese.

“Su stimolo della nostra clientela statunitense - ha dichiarato Javier Aguila, presidente del Gruppo Hyatt-Emea in visita al Park Hyatt di Milano insieme a Felicity Black Roberts, vicepresidente senior dello Sviluppo Emea - abbiamo rilevato che un viaggiatore su tre considera oggi l’Italia la destinazione in Europa da visitare il prima possibile anche al di fuori delle sue grandi città, al pari di quanto emerso negli ultimi due anni fra i 48 milioni di membri del nostro loyalty program (+30% sul 2023). La Penisola rappresenta d’altra parte il terzo mercato fra i top 8 europei del gruppo”.

Al di là dei brand di lusso tradizionalmente associati ad Hyatt (40% dell’offerta complessiva), la nuova strategia punta a creare partnership con proprietà familiari su segmenti di mercato legati maggiormente al lifestyle e riconducibili ad altri brand del gruppo quali Thompson, Standard o JdV.