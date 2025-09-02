Ikos Resorts introduce le Ville a Corfù e Maiorca

Ikos Resorts amplia la sua offerta Deluxe Collection in vista della stagione 2026 con l’introduzione di ville di lusso nei suoi resort Ikios Odisia a Corfù in Grecia e Ikos Porto Petro a Maiorca, in Spagna.

Queste aggiunte segnano il prossimo passo nell'impegno del gruppo nel ridefinire le vacanze all-inclusive di lusso, offrendo agli ospiti più spazio, privacy ed esperienze personalizzate.

Dedicate a famiglie multigenerazionali e gruppi che cercano privacy, spazio e comfort elevato in un ambiente mozzafiato, le nuove Ville Deluxe dell'Ikos Odisia da 3 o 4 camere da letto offrono una combinazione di privacy con la semplicità e l'eleganza del lusso all-inclusive. Le ville a due piani dispongono di piscine private, ampie terrazze esterne e spazi abitativi open space. La sistemazione di lusso include anche l'accesso ai vantaggi della Deluxe Collection, come il check-in privato, servizi in camera di qualità superiore e un servizio di concierge personale.

A Porto Petro le nuove Ville Deluxe con tre e quattro camere da letto offrono un rifugio di sobria eleganza con giardini privati, zone pranzo all'aperto e piscine a sfioro. Un'altra novità del 2026 è un'elegante selezione di suite con una camera da letto, progettate con cura attorno a una tranquilla piscina. Ideali per coppie e famiglie più piccole, queste eleganti suite offrono un rifugio raffinato e tranquillo in un ambiente completamente nuovo all'interno del resort, ricco di luce naturale e con vista sul giardino.

Oltre all'introduzione delle ville presso Ikos Odisia e Ikos Porto Petro, Ikos Resorts amplia il suo portfolio di alloggi in tutta la collezione, introducendo nuove categorie di camere per il 2026 per soddisfare al meglio le diverse preferenze dei viaggiatori. Questi nuovi spazi presso Ikos Andalusia, Ikos Odisia e Ikos Olivia includeranno camere familiari, con spazi più ampi per genitori e bambini, e un maggior numero di opzioni premium con vista mare e piscina.