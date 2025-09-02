Sarà una programmazione nettamente ampliata quella di Qantas sull’Italia nel 2026. La compagnia anticiperà infatti l’inizio del volo tra Roma e Perth al 2 maggio contro la metà di giugno di quest’anno e chiudendo le operazioni il 22 ottobre.

L’estensione sarà accompagnata da un incremento delle frequenze settimanali, che passeranno da tre a quattro dal 28 giugno al 27 settembre 2026 con l’introduzione di un collegamento in partenza la domenica, per un totale di oltre 40 voli aggiuntivi e 10.000 posti extra tra Italia e Australia.

“L’estensione della stagione operativa e l’aumento delle frequenze dei voli non-stop di Qantas tra Roma e Perth confermano il successo di questo collegamento iconico e la forte attrattività di Fiumicino come porta d’accesso all’Italia e al resto dell’Europa – sottolinea il chief aviation officer di Adr Ivan Bassato -. Desideriamo ringraziare Qantas per la fiducia accordata al nostro scalo e per la collaborazione costante, che ci permette di rafforzare ulteriormente il ponte diretto con l’Australia, a beneficio della connettività di lungo raggio, del turismo e degli scambi culturali ed economici”.

Il B787 Dreamliner di Qantas trasporta 236 passeggeri nelle cabine Business, Premium Economy ed Economy, con una configurazione pensata per massimizzare il comfort anche sulle tratte più lunghe. “Con un numero maggiore di voli non-stop e una stagione operativa più lunga, non è mai stato così semplice per gli italiani viaggiare in Australia – aggiunge il ceo del vettore Cam Wallace -. Una volta a Perth, i clienti possono esplorare le bellezze e le attrazioni del Western Australia oppure proseguire senza difficoltà verso altre destinazioni grazie alla nostra ampia rete di voli domestici”