Cristiano Ronaldo promuove il turismo in Arabia Saudita

‘I came for fooball, I stayed for more’. E’ questo il payoff della nuova campagna dell’Arabia Saudita che vede Cristiano Ronaldo come protagonista e che punta a celebrare un aspetto della destinazione, ovvero la possibilità di offrire ai visitatori più di quanto ci si aspetti. Veicolata sui principali mercati europei oltre a Cina e India, la campagna andrà in TV, sui social, digitale e Ota.

“La campagna mette in evidenza la molteplicità di eventi sportivi e di intrattenimento organizzati durante tutto l’anno a Riyadh, Jeddah e AlUla, con pacchetti dedicati che rendono sempre più facile la visita spiega una nota dalla Saudi Tourism Authority -. Come Paese ospitante della Coppa del Mondo FIFA 2034, della Coppa d’Asia AFC 2027, degli Esports Olympics 2027, dei Giochi Asiatici Invernali 2029, tra gli altri, l’Arabia Saudita sta riportando lo sport a casa. Il calendario include eventi internazionali di grande rilievo come gli Esports World Cup, la Formula 1, il LIV Golf Riyadh, il tennis e la Saudi Pro League (RSL), consolidando la posizione del Paese come hub per eventi di grande portata”.