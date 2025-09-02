ACI blueteam torna a Monza con il GP Travel Club

Torna fra il 5 e il 7 settembre il GP Travel Club, l’evento organizzato da ACI blueteam per i top client nel corso del Gran Premio di Formula 1 di Monza. Anche quest’anno il GP Travel Club si conferma come uno degli appuntamenti più esclusivi del calendario della travel management company, capace di coniugare ospitalità di alto livello, esperienze uniche e momenti di scambio tra clienti, partner e rappresentanti del mondo della mobilità.

Tra le principali novità dell’edizione 2025, un’area hospitality ancora più ampia e raffinata, che includerà una zona esterna esclusiva con piscina, pensata per offrire un ambiente di assoluto relax. Una nuova configurazione degli spazi, che consentirà agli ospiti di vivere in maniera immersiva l’adrenalina e la magia del Gran Premio. Il format verrà inoltre arricchito da nuovi momenti di confronto e networking, pensati per favorire il dialogo tra i partner dell’evento e i clienti.

“Il GP Travel Club è per noi un evento di relazione strategico – afferma Roberto Bettinelli, direttore generale ACI blueteam – che permette di rafforzare i legami con i nostri top client, confrontarci con i partner su obiettivi comuni e costruire valore condiviso in un contesto d’eccellenza come il Gran Premio d’Italia. Ogni edizione si evolve e quest’anno, grazie all’ampliamento dell’area e ai nuovi format di dialogo, l’esperienza sarà ancora più memorabile”.

I partner dell’edizione 2025 saranno, per la prima giornata di venerdì 5 settembre Latam Airlines e Bwh Hotels Italia & Malta. Per sabato 6 settembre Sabre Corporation e Starhotels | Rosa Grand Milano Starhotels Collezione. Domenica 7 settembre, invece, Hilton e Frecciarossa. Infine, per tutte e tre le giornate sarà partner Visit Monaco (rappresentato in Italia da Hopscotch Tourism).