Il G7 a Borgo Egnazia, Melpignano: “Per noi è un riconoscimento”

“Un riconoscimento, quasi un premio, da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’impegno della mia famiglia”. Aldo Melpignano, managing director di Egnazia Ospitalità Italiana, commenta così la decisione di fare del Borgo Ignazia la struttura pugliese che ospiterà gli eventi del G7, la riunione dei grandi del mondo. Per l’evento, che si terrà dal 13 al 15 giugno a Fasano, nella frazione di Savelletri, già da tempo si è intensificato il lavoro per garantire i massimi standard di sicurezza.

Il palcoscenico dei big

“Quando ci hanno comunicato che da noi si sarebbe svolto il G7 abbiamo provato un misto di timore ed entusiasmo - racconta a Corriere della Sera -. Siamo consapevoli che gli occhi del mondo saranno concentrati su di noi. In queste settimane si sta svolgendo tutto molto serenamente e stiamo lavorando alacremente per soddisfare ogni richiesta delle agenzie che si occupano delle varie delegazioni”.

Dopo la Masseria San Domenico nel 1996, Borgo Egnazia ha aperto nel 2010 e ha raggiunto, di anno in anno, la fama internazionale. Tra le star che vi hanno soggiornato Justin Timberlake e Jessica Biel, che si sono sposati qui nel 2012, Madonna, che vi ha festeggiato il 63esimo compleanno e Dolce & Gabbana, che hanno organizzato qui una festa la scorsa estate. Ma Borgo Egnazia è tra le strutture preferite anche dalla famiglia di David Beckham e da Chiara Ferragni.

Intanto il gruppo si amplia e le new entry del 2025 saranno tre strutture a Roma e Brunico.