Il gruppo LVMH e Anaïs Ventures entrano in Les Domaines de Fontenille

Un nuovo investimento per LVMH nell’hotellerie. Il gruppo che controlla una serie i brand lusso, fra i quali Belmond e Cheval Blanc, entra con una quota di minoranza insieme a Anaïs Ventures in Les Domaines de Fontenille.

Il gruppo, Fondato da Frédéric Biousse e Guillaume Foucher, ha 11 immobili in Europa, fra cui in Italia Pieve Aldina, e ha un approccio a modelli di ospitalità eco-responsabili che rispettano i più elevati standard etici, sociali e ambientali, allineandosi con le aspirazioni dei loro ospiti.

Questo investimento, a seguito dell'ingresso della Caisse des Dépôts et Consignations nella capitale nel novembre 2023, mette in evidenza le ambizioni del marchio heritage. Con una clientela fedele e in crescita, il brand sta ridefinendo i codici tradizionali dell'ospitalità, accelerando il proprio sviluppo in Francia ed oltre.

Con questo nuovo investimento, Les Domaines de Fontenille intende acquisire e ristrutturare ulteriori, pregevoli immobili. Ogni progetto sarà guidato dalla stessa filosofia: mantenere i più alti standard ambientali, preservando il patrimonio e il terroir che definiscono queste destinazioni uniche.



Due nuovi progetti sono già in corso: un hotel a Perros-Guirec (Bretagna), attualmente in fase di ristrutturazione e che accoglierà i suoi primi ospiti nella primavera del 2025, e un hotel a cinque stelle nel cuore di Aix-en-Provence, previsto per il 2026.



“Fontenille è la storia di una vita. L'arrivo di LVMH e Anaïs Ventures segna un momento cruciale, che riflette la qualità del lavoro svolto in breve tempo per creare un marchio forte ed unico – dicono i due fondatori -. Siamo entusiasti di continuare a investire a lungo termine in destinazioni distintive che riflettono i nostri valori, migliorando ulteriormente la qualità dei nostri servizi”.

“Questo investimento finanziario del Gruppo LVMH ne Les Domaines de Fontenille è l'occasione per esplorare un settore complementare alle offerte di ospitalità che offriamo attraverso i nostri brand” dice Jean-Jacques Guiony, membro del comitato esecutivo di LVMH.