Il lusso di un rifugio tropicale: le nuove Rondoval con piscina privata al Sandals Saint Vincent and the Grenadines

Sono ufficialmente prenotabili le 20 nuove Rondoval Butler Villas with Private Pools, che saranno disponibili dal 1 novembre al Sandals Saint Vincent and the Grenadines.

Le sistemazioni, che si caratterizzano per l’iconica forma rotonda, offrono un’atmosfera da ‘rifugio tropicale’: piscina privata, vita all’aria aperta, dettagli curati e un ritmo che invita a rallentare.

La nuova collezione di ville è pensata per chi cerca tranquillità e riservatezza: dall’ampia metratura (da 93 a oltre 186 mq) fino agli interni costruiti attorno a un grande letto king-size e al bagno completo (doppio lavabo, doccia walk-in, vasca freestanding).

Ogni villa offre inoltre piscina privata, vasca da bagno outdoor, bar rifornito, room service h24 e servizio maggiordomo personalizzato.

In tre delle 20 ville è disponibile anche una terrazza privata sul tetto: sono le Rondoval Sky Butler Villas with Private Pools, che offrono : un angolo riservato per osservare il cielo stellato di St. Vincent.