Il lusso targato Jumeirah approda in Africa

L’Africa sempre più nel mirino dei big player internazionali. Questa volta tocca a Jumeirah. Il prestioso gruppo di strutture di alta gamma si prepara al debutto nel continente in collaborazione con Thanda Group.

Attraverso il gruppo locale gestirà infatti due strutture in Tanzania e in Sudafrica.

Si tratta, si apprende da Travel Weekly, di una proprietà a uso esclusivo situata nella riserva marina dell’isola di Shungimbili e del Jumeirah Thanda Safari, situato nella provincia sudafricana di KwaZulu Natal. “Queste proprietà - ha spiegato il coo e ceo di Jumeirah, Thomas Meier - non solo segnano il nostro ingresso in Africa, un mercato che continua a mostrare una forte crescita nel settore dei viaggi di lusso, ma rappresentano anche un nuovo stile di esperienza per Jumeirah”.