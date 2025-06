Il San Clemente Palace di Venezia passa a Mandarin Oriental

Il San Clemente Palace Hotel, grandiosa struttura sull’isola di San Clemente a Venezia, passa nelle mani di Mandarin Oriental Hotel Group, che ne assume la gestione e darà via al rebranding.

Il Gruppo gestirà l’hotel fino alla chiusura stagionale, a novembre 2025, quando cominceranno i lavori di resturo, sviluppati su tre fasi. L’hotel riaprirà come Mandarin Oriental, Venice ad aprile 2026. “Siamo entusiasti di portare il servizio leggendario di Mandarin Oriental a Venezia – dice Laurent Kleitman, group chief executive di Mandarin Oriental -. Questa proprietà storica si allinea perfettamente alla nostra visione di creare esperienze uniche che permettano agli ospiti di entrare in connessione con la destinazione. Si tratta di un’aggiunta molto importante alle nostre proprietà già presenti in Italia, ovvero Milano e Lago di Como, oltre alle prossime aperture a Roma, Cortina e Porto Cervo.”

La riprogettazione degli interni sarà affidata allo studio di design Albion Nord e prevederà 136 camere e suite che uniranno il fascino veneziano alla filosofia estetica orientale di Mandarin Oriental.

L’hotel è parte di un complesso di edifici monastici, risalenti a oltre nove secoli fa, immersi in un giardino, dove è presente anche una chiesa del XII secolo. I quattro ristoranti offriranno un’interpretazione della filosofia culinaria del Gruppo, mentre The Spa at Mandarin Oriental avrà diverse sale per trattamenti, una sauna finlandese, bagno turco, docce multisensoriali e un’area relax dedicata. Le terapie olistiche firmate Mandarin Oriental saranno ulteriormente arricchite da spazi dedicati al benessere in modo olistico, tra cui un padiglione per lo yoga, una piscina all’aperto, campi da tennis e da padel.