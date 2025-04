“Un nuovo modello turistico globale”. Così Paolo Barletta, ceo di Arsenale, ha definito il nuovissimo La Dolce Vita Orient Express, il treno di lusso interamente progettato e costruito in Italia, realizzato da Arsenale e Accor, che ha deciso di far debuttare il nuovo marchio Orient Express proprio nella Penisola, brandizzando sia il treno che l’hotel La Minerva, che verrà inaugurato lunedì prossimo a Roma.

Un progetto di portata storica, che è stato celebrato alla Stazione di Roma Ostiense da tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa, Arsenale e Accor, appunto, e poi Fondazione FS Italiane e FS Treni Turistici Italiani del Gruppo FS.

Il nuovo modello turistico, così come lo ha battezzato Barletta, è quello delle ‘crociere su rotaia’: “. “Un progetto 100% italiano che rafforza l’integrazione tra settore ferroviario, crocieristico e alberghiero. Un simbolo del Made in Italy, capace di destagionalizzare i flussi turistici e valorizzare territori e imprenditoria locale”.

A fargli eco, l’altro soggetto privato in campo, Accor, per bocca di Gilda Perez-Alvarado, ceo di Orient Express: “Con La Dolce Vita Orient Express, il turismo ferroviario italiano entra in una nuova era, resa possibile grazie alla nostra partnership con Arsenale Group. Questa esperienza unica è un invito a riscoprire l’Italia attraverso una nuova prospettiva, dove il glamour degli anni ‘60 e ‘70 incontra l’ospitalità e la calda convivialità del Paese. Il design del treno incarna lo spirito di questo famoso periodo, con tutta la sua vivacità e il suo charme”.

Il progetto ha ricevuto il plauso della ministra del Turismo, Daniela Santanchè: “Non celebriamo solo un treno, ma una filiera del Made in Italy. È la prova che l’Italia sa fare squadra. E oggi possiamo dirlo con orgoglio: abbiamo superato la Francia per numero di presenze turistiche nel 2024, raggiungendo oltre 458 milioni”.

A sottolineare la portata storica dell’iniziativa, anche Luigi Cantamessa, direttore generale di Fondazione FS e a.d. di Treni Turistici Italiani: “Nel 2023 è nata Treni Turistici Italiani, una nuova compagnia nazionale. In dieci anni, abbiamo riaperto oltre 1.000 km di linee dismesse, trasformandole in ‘rami verdi’. Questo treno è un gioiello di ingegneria, un ponte tra innovazione e memoria”.

La partenza del nuovo treno da Roma per il viaggio inaugurale “Viaggio tra i vigneti Toscani” con destinazione Montalcino, mette la Capitale al centro dei flussi del turismo di lusso. Lo sottolinea Alessandro Onorato, assessore al Turismo di Roma: “È un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. Roma torna protagonista anche nel turismo, grazie a un’idea geniale che unisce design, cultura, bellezza e ospitalità”.