Tre new entry nella collezione Luxury Bike Hotels, il brand che riunisce cinquanta strutture ricettive in tutta Italia che garantiscono attenzione e servizi dedicati a ciclisti e appassionati delle due ruote di ogni livello.

Si tratta in Piemonte, della dimora Le Vigne di Fagnano 1709 nel cuore delle Langhe; in Abruzzo, tra le montagne del Parco Nazionale della Majella, l’Aqua Montis Resort & SpA; in Puglia il Palazzo Ducale Venturi, per una vacanza di charme nel Salento tra mare, borghi e campagne.

A Santo Stefano Belbo, città natale di Cesare Pavese, il Luxury Bike Hotel Le Vigne di Fagnano 1709 offre una nuova dimensione di luxury hospitality all’insegna della raffinatezza e dell’esclusività. Gli ospiti sono accolti nelle 6 suite tematiche dedicate ai romanzi di Pavese e nella struttura hanno a disposizione piscina panoramica sulle vigne, area fitness Technogym, area benessere, personal chef per pranzi o cene riservate e tutti i servizi per gli amanti della bicicletta.

Gli amanti delle MTB possono facilmente raggiungere due bike park che offrono percorsi per tutte le esigenze, in boschi e contesti naturalistici unici. In partenza da S. Stefano Belbo anche itinerari più impegnativi come, ad esempio, il Giro ad Anello passando da Rocchetta Belbo di 50 km attraverso i paesini della valle o l’itinerario ad anello di 48 km per ciclisti esperti Donne di Langa , con quasi 1400 metri di dislivello, tratti di sterrati e percorsi nel bosco.

Coinvolgenti anche le altre esperienze proposte da Le Vigne di Fagnano 1709: sedute di yoga o sessioni di meditazione; visite guidate con degustazione nelle cantine del territorio (tutte a “bike distance”); itinerari culturali ed enogastronomici lungo la filiera della nocciola bio o gli antichi grani di Alta Langa; caccia al tartufo; cene letterarie; corsi di cucina a base delle prelibatezze locali.

In Abruzzo invece nell’alto Sangro, l’Hotel Aqua Montis Resort & Spa è un’oasi di serenità dove alternare attività nella natura - escursioni in mountain-bike per tutte le gambe, trekking e rafting - a momenti di totale relax e benessere nella Spa & Wellness su due piani, dotata di piscina interna ed esterna riscaldata a 32 gradi, idromassaggi, sauna, bagno turco, area fitness attrezzata, solarium, cabine massaggio e trattamenti di bellezza.

Interamente realizzato con materiali naturali come pietra, legno, marmo, l’Aqua Montis Resorts & Spa accoglie gli ospiti in 64 camere e suite di diversa tipologia, incluse camere family fino a 4 persone e quelle più esclusive, ubicate nella torre della struttura. Il resort è ideale anche per le famiglie con spazi e servizi dedicati ai bambini. La struttura è bike-friendly con tutti i servizi per chi desidera esplorare il territorio in sella, a partire dal noleggio di e-Bike di ultima generazione. Innumerevoli i percorsi MTB consigliati nella zona.

Infine in Puglia nel borgo di Minervino di Lecce, il Luxury Bike Hotel Palazzo Ducale Venturi è un relais di charme. A disposizione degli ospiti il giardino principale intorno alla piscina di acqua salata con pool bar e il giardino segreto dell’agrumeto; l’area benessere con piscina sotterranea ricavata da un antico frantoio ipogeo, sala trattamenti dotata anche di un lettino per massaggi al sale rosa dell’Himalaya, palestra e percorsi di aromaterapia; il ristorante stellato con proposte ispirate ai prodotti freschi salentini del mare e della terra.

Il relais riserva un’attenzione speciale a ciclisti e cicloturisti con un’ampia gamma di servizi dedicati. A chi ama esplorare il territorio in bicicletta i percorsi della zona regalano pedalate nella campagna salentina. Si può anche raggiungere la costa e percorrere l’ultimo tratto della Ciclovia Adriatica fino a Santa Maria di Leuca. Per rendere il soggiorno ancora più coinvolgente ed esclusivo Palazzo Venturi mette a disposizione dei propri ospiti un ventaglio di special experiences come imparare a lavorare l’argilla in un laboratorio d’arte del centro storico di Lecce, visitare una cava di pietra, cooking class con lo chef per scoprire i segreti della pasta fatta in casa, delle focacce e dei piatti salentini, gite in barca privata con lunch a bordo per ammirare le coste e le baie del Salento, tour in auto d’epoca, lezioni di pizzica e all’imperdibile Lecce Food Tour.