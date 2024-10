Oltre 200 fra buyer e seller del lusso hanno dato vita, ieri, al Luxury Event by TTG, l’evento dedicato al mondo del turismo upper level che dallo scorso anno anticipa TTG Travel Experience e raduna a Rimini i più qualificati buyer internazionali impegnati in incontri one-to-one con gli operatori del turismo d’alta gamma.

Quest’anno l’evento ha registrato una forte crescita: raddoppiato il numero di buyer e seller, per un totale di 1.300 appuntamenti di business confermati. D’altro canto, il settore luxury in Italia rappresenta il 25% dell’indotto complessivo del turismo, a fronte di un 2% come presenze totali, come riportano i dati elaborati da Altagamma.

E anche questo segmento si sta evolvendo, con nuove tendenze che si affacciano sul mercato.

Location dell’appuntamento dell’edizione 2024 il Grand Hotel di Rimini, che ha aggiunto un tocco glamour all’evento. Le occasioni di incontro, anche quest’anno, non si sono limitate ai meeting b2b della giornata. L’evento, infatti, si è concluso con una dinner experience al Museo del Sale di Cervia, dove gli ospiti hanno avuto la possibilità di scoprire una location inedita e straordinaria e di proseguire la loro giornata di networking.