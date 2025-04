Nasce KAIA, nuovo brand di resort di lusso outdoor

Si chiama KAIA ed è un nuovo brand di resort pensati come campi tendati di lusso, con la nascita di un marchio di ospitalità outdoor che ha in programma un'espansione su scala globale.

Fondato e ideato congiuntamente da Bound and Beyond, società di investimenti alberghieri con sede in Thailandia e proprietaria del Four Seasons Chao Phraya e del Capella Bangkok e da Cloud Collective, specialista dell'ospitalità all'aperto, KAIA debutterà sull'isola di Koh Phangan, in Thailandia, alla fine del 2025.

“Con KAIA stiamo ridefinendo il lusso, fondendo perfettamente un’ospitalità immersiva all'aria aperta con un profondo rispetto per la natura e la cultura locale – dice Beverly Chen, co-fondatrice e coo di Cloud Collective e di KAIA -. Ogni resort è progettato con cura per promuovere connessioni significative tra gli ospiti, il territorio e la comunità, mantenendo al contempo i più alti standard di sostenibilità. KAIA incarna questa visione, offrendo un rifugio dove lusso, sostenibilità e autenticità culturale convergono.”

“Con la continua crescita della domanda di esperienze di viaggio trasformative, KAIA rappresenta un audace passo avanti nell’ospitalità di lusso, che armonizza l'eleganza raffinata con la responsabilità ambientale e sociale – continua Kamonwan Wipulakorn, amministratore delegato di Bound and Beyond -. Noi di Bound and Beyond crediamo che il vero lusso non riguardi solo il lusso, ma l'onorare lo spirito di un luogo e delle persone che lo plasmano. Attraverso KAIA, stiamo creando resort in cui gli ospiti possono immergersi nella ricchezza del patrimonio locale, abbracciando al contempo un modo di viaggiare più consapevole”.

Ogni resort KAIA offrirà un luogo di ritrovo comune per incontrarsi e socializzare, nonché un programma giornaliero di attività di gruppo pensate per promuovere e incoraggiare il contatto tra gli ospiti e con la natura. Le esperienze incoraggeranno un senso di appartenenza e una gestione condivisa del territorio.

Circondato da una rigogliosa foresta nazionale protetta, il KAIA Koh Phangan sarà l'unico resort tendato ultra-lusso fronte mare dell'isola, che offrirà ai suoi ospiti esclusività e accesso diretto alla spiaggia e ospiterà 31 suite tendate private di 77 metri quadrati, ognuna con una vista sull'oceano, un'ampia terrazza esterna con vasca da bagno e una dispensa privata ricca di cibi coltivati nel resort e prodotti artigianali di provenienza locale. Il resort ospiterà inoltre quattro ville tendate di 248 metri quadrati con due camere da letto e piscina privata.

La club house sarà il cuore pulsante del resort, con ristoranti dinamici e aree lounge. KAIA Koh Phangan accoglierà anche una piscina a sfioro esterna circondata da una giungla lussureggiante con ampie viste sull'oceano, oltre a un elegante beach club.

Lo spirito di ospitalità di KAIA si anima attraverso la sua comunità, con una varietà di esperienze adatte a tutti. I pasti in comune includono banchetti sulla spiaggia con falò, feste al tramonto e attività di foraging guidate da chef nella foresta circostante. In collaborazione con artigiani locali, KAIA offre agli ospiti l'opportunità di partecipare a esperienze guidate dalla comunità locale. Il benessere si estende ben oltre il tradizionale spazio spa: il resort si concentra su esperienze comunitarie nella natura, tra cui bagni di ghiaccio su una barca, meditazione guidata, sessioni di yoga o passeggiate nella natura.