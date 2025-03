Relais & Chateaux, fra le 11 new entry c’è il Grand Hotel Parker’s di Napoli

Nuovi ingressi in Relais & Chateaux. Sono undici le nuove dimore che entrano a far parte dell’associazione, a testimoniare una crescita costante a livello globale.

Pur mantenendo ciascuno la propria identità, i nuovi associati condividono i valori e la visione dell’ospitalità che accomunano tutte le dimore Relais & Châteaux: l’impegno verso l’art de vivre, l’eccellenza gastronomica e il rispetto delle diversità culturali.

L’espansione abbraccia l’Europa (Grecia, Italia, Lussemburgo e Francia), il Medio Oriente (Turchia), l’Asia (India, Giappone), gli Stati Uniti (Washington D.C.), i Caraibi (Bahamas) e l’America Centrale (Guatemala). In Italia, la nuova dimora che entra a far parte della collezione è il Grand Hotel Parker’s di Napoli.

“La nostra associazione ha intrapreso un cammino sostenibile nell’intento di contribuire, attraverso la cucina e l’ospitalità, alla costruzione di un mondo più rispettoso e più solidale, in armonia con il pianeta. È un onore per me accogliere nella famiglia Relais & Châteaux questi undici nuovi associati che condividono gli stessi nostri valori e una passione comune per la bellezza e il gusto” spiega Laurent Gardinier, presidente di Relais & Châteaux.

“Dal 1870, il Grand Hotel Parker’s è un simbolo di eleganza senza tempo e ospitalità napoletana. Affacciato sul Golfo di Napoli, ha da sempre incantato viaggiatori da tutto il mondo. Primo hotel 5 stelle lusso di Napoli, è oggi l’unico ad aver conquistato due stelle Michelin con il George Restaurant, guidato dall’executive chef Domenico Candela. Oggi scriviamo una nuova pagina della nostra storia diventando il primo Relais & Châteaux della città. Questo riconoscimento celebra la visione della mia famiglia che, sin dall’inizio, ha saputo coniugare tradizione e innovazione nell’arte del ricevere e del bien vivre. Ma è solo l’inizio. Guardiamo al futuro con la passione, l’orgoglio e la volontà di offrire esperienze ancora più memorabili, attraverso un’ospitalità attenta e personalizzata e una proposta gastronomica che esalta con creatività i tesori del nostro territorio. Siamo fieri di entrare a far parte di questa storica associazione che abbraccia una filosofia che condividiamo profondamente: autenticità, cultura, tradizione e sostenibilità” aggiunge Giovanni Torre Avallone, maître de maison del Relais & Châteaux Grand Hotel Parker’s.