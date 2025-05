Ritz-Carlton Yacht:arriva Luminara,la nave dell’arte

Promette un’esperienza di viaggio di alto livello nel segno dell’arte e della buona cucina la terza nave di Ritz-Carlton Yacht Collection. Luminara (questo il nome della terza new entry) debutterà il 3 luglio a Monte Carlo, da cui partirà per il suo viaggio inaugurale.

La nuova nave sarà la prima del marchio luxury a navigare in Asia e in Alaska e potrà ospitare fino a 452 ospiti. A bordo, i passeggeri troveranno sette bar, cinque ristoranti e store dei più celebri marchi del lusso come Cartier, IWC Schaffhausen e Piaget, ma soprattutto una collezione unica di opere d’arte.

Luminara, anticipa Travel Weekly, immergerà i suoi ospiti nella creatività esponendo 731 opere, firmate da artisti più e meno noti. Alcune sono state commissionate in esclusiva direttamente da Ritz-Carlton altre appartengono a nomi leggendari della storia dell’arte, come Matisse, Andy Warhol, Alexander Calder e David Hockney.

Ma l’opera più importante dello yacht sarà una scultura luminosa sospesa, che si estenderà su sette piani, illuminando l’atrio della scala di poppa.

Le opere d’arte saranno parte integrante dell’interior design insieme a marmi, legni pregiati e arredi caratterizzati da blu tenui, grigi caldi e tonalità oceaniche, con accenti in bronzo e rubino.

Per gli amanti del buon cibo, saranno gli chef Fabio Trabocchi e Michael Mina, vincitori del James Beard Award, a firmare i piatti dei ristoranti di Luminara, che si rifaranno alla cultura mediorientale e a quella mediterranea.

La piscina principale sarà sul ponte 10, dove saranno presenti anche due vasche idromassaggio.

Non mancheranno la Ritz-Carlton Spa, con 11 sale per trattamenti; e La Boutique per lo shopping.