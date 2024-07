Romeo Napoli si rinnova fra wellness, food e relax

Romeo Collection Napoli si rinnova, offrendo eccellenza nel wellness, relax e food. Parte del prestigioso circuito Small Luxury Hotels of the World, l’albergo ha rinnovato gli ultimi due piani con una vista straordinaria sul Vesuvio e Capri.

Al nono piano è nato il nuovo ristorante del pluristellato chef Alain Ducasse e una Plunge Pool panoramica. Al decimo piano, dal 1° agosto, sarà aperta la Terrazza con una spettacolare piscina a sfioro di 120 metri quadri, accessibile dall'alba al tramonto, che offre light lunch, cene e aperitivi in area lounge o in piscina tra lettini e cabanas.

Punto di forza di Romeo Napoli è anche la wellness experience, con la Spa Sisley Paris di oltre 1000 metri, guidata dalla Spa manger Elda Ferrara, situata nella storica Dogana del Sale di Napoli, che offre percorsi Kneipp, tre piscine a diverse temperature, cascata di ghiaccio, saune finlandese e a infrarossi, hammam, e una palestra di oltre 300 metri.

Non può mancare la stanza del sale: il sale rosa dell’Himalaya è presente nelle pareti della sauna a infrarossi e nella zona relax, mentre il sale bianco puro è utilizzato nella Haloterapia, permettendo di respirare i benefici dell'alto contenuto di iodio. La particolarità della Spa è unire eleganza e natura, storia e avanguardia. Con ambienti moderni, materiali ricercati e trattamenti di alta qualità, tra cui quelli con estratti di piante e oli essenziali, l'ospite viene immerso in un'oasi di pace e in un viaggio olfattivo per il massimo relax.