Nove arene, più di 200 appuntamenti tra convegni, tavole rotonde e dibattiti, oltre 250 relatori. A TTG Travel Experience e InOut|The Contract Community, che si aprono oggi, va in scena ‘L’anno della Verità’. È infatti proprio ‘Veritas’ il tema delle manifestazioni, un richiamo al lavoro di ricerca delle verità di fatto, indispensabile in un tempo, il nostro, permeato dalle false informazioni.

Un appuntamento imperdibile

“Questo evento è fondamentale per confrontarsi con operatori di mercato, anticipare nuovi trend e consolidare ulteriormente partnership strategiche - aggiunge Marcello Mangia, presidente di Mangia’s -. Ci aspettiamo di trovare nuove idee e soluzioni per affrontare le sfide del mercato e promuovere il brand Mangia’s”.

“Arriviamo a TTG con la nostra offerta 2025 - dice Matteo Della Valle (nella foto), chief passengers commercial officer di Gnv - e presenteremo alle adv e al trade la prossima alta stagione che ci aspettiamo sia positiva, con i passeggeri che torneranno a viaggiare in Sicilia e Sardegna”.

“Per noi - aggiunge Cristina Pizzutti, pesponsabile pomunicazione e marketing di Corsica Sardinia Ferries - la partecipazione a TTG è un’opportunità di crescita e di scambio; è questa l’occasione giusta per incontrare potenziali clienti vis-à-vis e per presentare programmi e progetti futuri a operatori nazionali e internazionali”.

“Abbiamo confermato la nostra presenza a TTG perché riteniamo sia una manifestazione di grande importanza, che offre sempre opportunità interessanti di confronto e condivisione nel business”. L’a.d. di Welcome Travel Group, Adriano Apicella (nella foto), sottolinea così una partecipazione che è occasione di “incontro con le agenzie e i partner, ma anche di bilancio sull’estate appena archiviata e di analisi dell’andamento delle vendite, nonché di discussione di temi commerciali e di progetti in corso e futuri”.

L’opinione degli agenti

Gli agenti di viaggi sono grandi protagonisti anche di questa edizione di TTG. “Siamo come sempre in fiera per incontrare gli amici del settore e prendere spunto per nuove idee o destinazioni. Mi aspetto tanto entusiasmo e una moltitudine di persone” commenta Alberto Bolognesi di Home and Away di Pavia. “Ci sono perché è una delle fiere che più mi piace - gli fa eco Chiara Fabbri di Nuovo Mondo di Aosta -. Quest’anno ho contatti a cui far visita, è un bellissimo modo per rivedere colleghi e amici. Ci sono per cercare idee nuove e per apprendere”.

“TTG è sempre un’occasione importante per confrontarsi con colleghi, partner e scoprire nuove tendenze - spiega Vanessa Padovani di Abaco Viaggi di Codroipo -. Mi aspetto di trovare ispirazione per affrontare i cambiamenti del mercato. Cerco strumenti per automatizzare processi che ad oggi ancora occupano troppo tempo”.

“Vorrei incontrare nuovi partner, piccoli operatori di nicchia in modo da proporre ai clienti mete inedite con servizi di qualità - sottolinea Angelo Trivellone di Kuyenda Viaggi di Montesilvano -. Dalla fiera e soprattutto da alcuni operatori, da nostalgico e romantico, mi aspetto di essere riconsiderato una persona, un’agenzia, una risorsa. Mi aspetto un passo indietro da parte di chi ci considera solo numeri e spesso mette da parte i rapporti umani”.

Numerosissimi gli agenti di viaggi in arrivo anche dal Sud Italia. “Confermo la mia presenza a TTG in quanto ritengo che sia l’unica fiera del turismo valida e completa - interviene Massimo Ferrara di Freelander Viaggi di Napoli -, organizzata in un periodo dell’anno commercialmente favorevole”.

Grande attenzione all’evento anche da parte degli operatori attivi sul fronte incoming come Carrani Tours. “Siamo presenti con uno stand dedicato - conferma Chiara Gigliotti, general manager -. Partecipiamo con un team numeroso che include i reparti sales, prodotto e contrattazione alberghiera. TTG rappresenta per noi un’importante opportunità per consolidare le relazioni con i nostri partner ed esplorare nuove collaborazioni, in vista delle sfide e opportunità che ci attendono per il 2025”.

TTG Next STARTUP

L’ area TTG Next STARTUP, organizzata con L’Associazione Startup Turismo, diventa un vero e proprio Innovation District occupando l’intero padiglione A6. Uno spazio espositivo per le startup del settore turistico, ma anche un ambiente stimolante per l’interazione e lo scambio di idee.

Book&Go

Sono sempre più numerose e intraprendenti. Sono le ‘solo-traveller’, le donne che decidono di partire in solitaria. Ed è proprio a loro che è dedicata una delle due sezioni speciali di Book&Go, il laboratorio narrativo di TTG Travel Experience dove scrittori, videomaker e fotografi spiegano come creare strumenti narrativi e promozioni efficaci. Partendo dunque dalle esperienze vissute e raccontate nei loro libri tre viaggiatrici in solitaria come Ilaria Bonfante, Marta Pellegrini e Anna Pernice affrontano e smontano timori e cliché associati all’universo delle solo-traveller. L’altra sezione speciale è invece dedicata all’Africa, per guidare il pubblico alla scoperta di un continente straordinariamente al passo con i tempi.