I seller stranieri incontrano i buyer internazionali, nasce il Programma The World

Sulla scia della continua crescita dell’interscambio turistico tra l’Italia, i Paesi del Mediterraneo e il resto del mondo il processo di internazionalizzazione di TTG Travel Experience, iniziato già nel 2023 con TTG Med, si è evoluto portando a un’importante novità per questa edizione, come spiega Gloria Armiri, Group Exhibition Manager - Tourism & Hospitality Division di IEG: “Nasce quest’anno ‘Programma The World’ - annuncia -, un sistema di matching tra domanda e offerta che consente ai seller stranieri di incontrare i buyer internazionali”.

Un passo in avanti fondamentale che, da una parte, sottolinea ulteriormente la specializzazione b2b della manifestazione di IEG, dall’altra la caratterizza sempre più come un evento di respiro mondiale. “La fiera - continua Armiri - aggiunge in questo modo un altro tassello al ventaglio di proposte per i visitatori, diventando anche il contenitore di un modello di business mondo su mondo”. Il programma di incontri viene pianificato e gestito da una piattaforma creata da IEG, concretizzandosi poi in fiera grazie al supporto di un team dedicato.