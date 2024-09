Repubblica Ceca: in aumento i flussi dall’Italia nel 2024

Il turismo italiano premia la Repubblica Ceca, che archivia la prima metà dell’anno con una significativa crescita dei flussi turistici in generale, ma in particolare quelli provenienti dal nostro mercato. Nelle strutture ricettive della Cechia hanno soggiornato, complessivamente, 10 milioni di persone, di cui il 47% straniere.

L’Italia si è distinta con un aumento del 20% rispetto all’anno scorso, con un totale semestrale di 208mila, e una durata media del soggiorno di 3,68 giorni. Le scelte in termini di destinazioni vedono Praga in testa, seguita dalla Moravia Meridionale e dalla Regione di Pilsen. Forte di questi risultati incoming, la Cechia proseguirà la campagna internazionale ‘Unexpected Wellbeing’, lanciata da CzechTourism.

Sul piano dei ricettivo alberghiero, il Paese ha alcune novità, tra cui l’hotel di design The Cloud One Prague, con 389 stanze; inoltre, la nuova gestione dell’Hotel Corinthia ha cambiato il nome in Grand Hotel Prague Towers, mentre, nella rinnovata veste, il Botanique Hotel Prague unisce design e tecnologia; dopo il restyling l’Art Nouveau Grand Hotel Evropa è ora l’hotel lusso W Prague.