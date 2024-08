Cento miliardi di dollari. E’ questa la cifra extra che le compagnie aeree hanno dovuto sborsare per le spese relative al carburante rispetto a 5 anni fa, ovvero prima del Covid, a parità di quantitativo di fuel utilizzato per le flotte aeree.

Secondo lo studio effettuato da Stocklystics.com, infatti, le previsioni per l’anno in corso parlano di un totale di 291 miliardi di dollari, contro i 190 del 2019. “Nel 2019, le compagnie aeree di tutto il mondo hanno speso 96 miliardi di galloni di carburante, che sono costati loro circa 190 miliardi di dollari – spiega una nota della società -. Dopo la pandemia, queste cifre sono crollate di quasi il 50%, con la spesa per il carburante delle compagnie aeree che è scesa a soli 80 miliardi di dollari nel 2020. Dopo un 2021 difficile, l'intero mercato si è ripreso nel 2022. Con il ritorno alla normalità dei viaggi aerei, il consumo di carburante del settore è balzato a 77 miliardi di galloni quell'anno, mentre la spesa totale per il carburante ha raggiunto l'enorme cifra di 215 miliardi di dollari, ovvero il 13% in più rispetto a prima della pandemia”.

Allo stato attuale quella del carburante risulta una delle voci di spesa più alte in assoluto per tutte le compagnie aeree, pari al 32 per cento del totale.