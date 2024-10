Air China incontra il trade: focus su Hangzhou

Il rinnovo del Free China Visa anche per il 2025 sta spingendo i vettori a rafforzare il loro impegno sull’Italia. È il caso di Air China, che ha rafforzato il network dei collegamenti aerei dall’Italia, con ben 31 voli settimanali non-stop da Roma Fiumicino e Milano Malpensa verso i principali scali della Cina: Pechino, Hangzhou, Shanghai, Wenzhou e Chengdu. A raccontare le possibilità offerte dal network e l’impegno sulla Cina è stata Air China, che ha incontrato il trade italiano a Roma.

Grande attenzione è stata puntata sulla città di Hangzhou, collegata con voli diretti su Roma Fiumicino. “Hangzhou è stata amata e descritta da Marco Polo nel Milione, e quest’anno ricorre il suo Settecentenario. In Cina tutti conoscono lo storico mercante veneziano, a cui è stata dedicata una statua nella piazza centrale della città. Oggi più che mai, il lascito di Marco Polo è fonte di ispirazione per nuove connessioni e legami più forti tra Italia e Cina, contribuendo in modo positivo alla conoscenza e comprensione reciproca tra i nostri due Paesi, e all’arricchimento del dialogo interculturale – ha spiegato il general manager del vettore, Mr Yan Zhifeng -. Hangzhou, infatti, non è solo storia e meraviglie naturalistiche, ma è anche il centro nevralgico della tecnologia di avanguardia nel campo della sostenibilità e dell’innovazione ambientale, tra cui la produzione del combustibile sostenibile ‘SAF’, sulla cui sperimentazione ed utilizzo Air China è stata una compagnia pioniera”.