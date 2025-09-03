È stata completata dopo 17 mesi dall’accordo l’acquisizione di Cwt da parte di American Express Global Business Travel. L’operazione ha avuto il valore finale da 540 milioni di dollari, 30 in meno rispetto alla valutazione iniziale. La mega-fusione delle Tmc globali era stata ritardata da un'inchiesta dell'Autorità britannica della concorrenza e dei mercati, che era iniziata nel giugno 2024 prima che l'accordo ricevesse infine il via libera nel marzo 2025.

“Questa acquisizione genererà una maggiore capacità di investimento per il nostro software e servizi e si prevede che creerà un significativo valore per gli azionisti grazie ai guadagni di efficienza”, commenta il ceo di Amex Gbt Paul Abbott.

In un comunicato Amex Gbt ha affermato che i clienti di Cwt avrebbero avuto accesso alle sue piattaforme, tra cui Neo ed Egencia, oltre a Select, che si integra con i fornitori di tecnologia. Amex Gbt, si legge si Travelweekly, ha aggiunto che fornirà i dettagli sull'impatto finanziario dell'acquisizione di Cwt quando pubblicherà i suoi risultati del terzo trimestre a novembre.