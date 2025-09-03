Campania: alleanza di 35 comuni per il turismo

Trentacinque comuni dell’entroterra campano si sono uniti per promuovere e gestire in maniera coordinata il turismo.

Cime riporta ilsole24ore.com l’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Sannio Smart Land e del GAL Titerno Scarl, insieme al Comune di Telese Terme.

L’obiettivo è quello di creare una Destination Management Organization: un progetto cui hanno già aderito 35 comuni del Sannio Matesino. Un territorio omogeneo con un’offerta diversificata che spazia dalle montagne ai laghi e ai fiumi, passando per terme, benessere, arte e archeologia; senza dimenticare il Parco Nazionale del Matese.

Ora si apre la fase di progettazione vera e propria, che vedrà anche il coinvolgimento dei privati.