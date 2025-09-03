Formula 1, da Monza quasi 200 milioni per l’indotto

Il Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma domenica 7 settembre a Monza, genererà un indotto stimato di 192,6 milioni di euro, con un incremento dell’8% rispetto il 2024. Secondo il Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, le voci di spesa più consistenti riguarderanno gli alloggi (63,5 milioni) e lo shopping (57,8 milioni), che insieme valgono oltre il 60% del totale.

Seguono ristorazione (30,8 milioni), biglietti d’ingresso (28,9 milioni) e trasporti (11,6 milioni) e sono previsti in totale 330mila spettatori. A beneficiare dell’impatto economico dell’evento sportivo sarà soprattutto la provincia di Monza e Brianza, dove resteranno circa 98,6 milioni di euro, ma anche a Milano si spenderanno 58,6 milioni, e oltre 20 milioni a Como.