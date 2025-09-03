A Budapest il Tourism Summit 2025 di Visit Hungary

Budapest si prepara a ospitare il Tourism Summit 2025, l’evento internazionale organizzato da Visit Hungary che il 14 e il 15 ottobre riunirà nella capitale ungherese decine di esperti, leader del settore, speaker da tutto il mondo per discutere sulle sfide più urgenti dell’industria dei viaggi e prepararsi al turismo del futuro. Tra i relatori: Omar Hatamleh, Nick Hall, Ada Xu, Prof. Dr. Xavier Font, Chris Müller, Attila Szalay-Berzeviczy, Dr. Barbara Neuhofer, Joshua-Ryan Saha.

Per questa edizione il summit si propone di utilizzare un nuovo approccio, più contemporaneo, con al centro i temi della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale e le strategie di data-driven.

Un focus particolare sarà dedicato al turismo Mice, con sessioni specifiche su conformità Esg e sulla misurazione dell’impatto sociale ed economico degli eventi e un’area espositiva sarà totalmente dedicata a provider tecnologici e istituzioni formative per le nuove generazioni.

La partecipazione al summit è gratuita, previa registrazione obbligatoria.