Portofino testa un’app per contrastare l’overtourism

Un’app per gestire meglio i flussi turistici. Questa la via che Portofino ha scelto di seguire per contrastare l’overtourism.

Presentata ieri nella sede della Regione Liguria, l’applicazione è stata sviluppata da Engitel e sarà scaricabile gratuitamente. Attraverso l’app i visitatori, indicando il giorno e l’orario del loro arrivo nella destinazione, potranno verificare l’affollamento e la disponibilità di posti auto. In questo modo, potranno decidere se confermare o rinviare la visita.

L’attivazione della geolocalizzazione, inoltre, permetterà inoltre agli utenti di poter accedere a informazioni sulle attrazioni e sui luoghi di interesse storico o naturalistico da visitare.

I contenuti sono attualmente disponibili in italiano e in inglese. Progressivamente, riporta Il Secolo XIX, saranno tradotti in altre lingue.

Dopo una prima fase di sperimentazione l’applicazione sarà estesa anche in altre destinazioni.